В Челябинске оштрафовали продавцов диких птиц

В Челябинской области участились случаи продажи диких птиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Снегирей, синиц, щеглов продавали на Птичьем рынке. На днях птиц из ловушек освобождали очевидцы совместно с жителями ЖК "Самоцвет".

За продажу птиц на рынке виновных уже оштрафовали. По факту ловушек проводятся контрольно-надзорные мероприятия по установке лиц, осуществляющих незаконную деятельность.

В ведомстве напомнили, что ловить птиц в природе в принципе не запрещено, но для этого требуется соответствующее разрешение от минэкологии.