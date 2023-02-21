В Челябинске оштрафовали продавцов диких птиц
В Челябинской области участились случаи продажи диких птиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.
Снегирей, синиц, щеглов продавали на Птичьем рынке. На днях птиц из ловушек освобождали очевидцы совместно с жителями ЖК "Самоцвет".
За продажу птиц на рынке виновных уже оштрафовали. По факту ловушек проводятся контрольно-надзорные мероприятия по установке лиц, осуществляющих незаконную деятельность.
В ведомстве напомнили, что ловить птиц в природе в принципе не запрещено, но для этого требуется соответствующее разрешение от минэкологии.