21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Марков: Послание Путина - о том, что СВО теперь наша новая жизнь

Политолог Сергей Марков считает, что послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ответило на главный вопрос: когда закончится СВО.

"Ответ всей речью. Пока не кончится. Все это надолго. Это наша новая жизнь. Учитесь в ней жить", - написал он.

При этом главной сенсацией послания является реформа высшего образования и возвращение к специалитету, полагает эксперт.

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина надеется, что с болонской системой покончено - именно так можно воспринимать заявление президента о "возвращении к традиционной системе подготовки специалистов".

А вот глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга и школьный учитель информатики Михаил Богданов назвал печальным то, что Путин ничего не сказал по сути про школьное образование. Он напомнил, что в 1943 году в СССР принимались принципиальные вопросы именно по школьному образованию.

Теги: СВО, послание



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