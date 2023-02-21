Путин пригрозил испытанием ядерного оружия

Президент России Владимир Путин пригрозил США проведением испытания ядерного оружия. Перед этим он объявил о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Некоторые деятели в Вашингтоне задумались о новых испытаниях ядерного оружия. Минобороны и Росатом должны подготовить испытания нашего оружия. Мы первыми их проводить не будем, но если США проведут – то и мы проведем", - сказал Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.