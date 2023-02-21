21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Следователи проверят, почему в питомнике в Полевском собака напала на ребенка

В питомнике в Полевском на малолетнюю девочку бросилась собака. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Из деталей произошедшего известно только то, что ребенок находился в собачьем питомнике на экскурсии.

"По данному факту следственным отделом по городу Полевской СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - пояснили в прокуратуре.

Следователи установят обстоятельства случившегося. Помимо этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

Напомним, что распоряжение по отлову собак глава региона Евгений Куйвашев дал после систематического нападения бездомных четвероногих на свердловчан. В некоторых случаях обходилось испугом, однако и были инциденты с травмированием. В свою очередь комментаторы под постом губернатора раскритиковали последнего, отметив, что в регионе практически все приюты держатся на плечах неравнодушных граждан.

Теги: СКР, ребенок, травма, питомник, Полевской



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