21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Россия приостанавливает участие в ДСНВ - Путин

Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Президент России во время обращения к Федеральному собранию с посланием упрекнул США в наглости.

"НАТО потребовало вернуться к соблюдению ДСНВ, включая допуск инспекторов на наши ядерные объекты. В современных условиях это звучит как театр абсурда. Нам проводить инспекционные проверки не дают. Запад и НАТО говорят, что хотят нанести стратегическое поражение России. Неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования — они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что все так просто?" – начал Путин.

Он считает, что "НАТО сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о СНВ". "Мы с этим согласны. Считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, поскольку ядерные силы есть не только у США, но и у Великобритании и Франции, они тоже направлены против нас", - сказал президент.

"Россия приостанавливает свое участие в договоре об стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из него. Но прежде, чем вернуться к его возобновлению, мы должны понять роль Великобритании и Франции, то есть совокупный ядерный потенциал НАТО. И не надо всем врать, строить из себя поборников мира", - заключил президент.  

Теги: владимир путин, обращение к федеральному собранию,



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