В Нижневартовске мужчину и женщину будут судить за избиение подростка

В Нижневартовске 43-летнюю женщину и 34-летнего мужчину будут судить за избитого подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц и умышленном причинении легкого вреда здоровья из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения около дома 13А проспекта Победы Нижневартовска, встретили 17-летнего прохожего, который возвращался домой. По малозначительному поводу, из хулиганских побуждений мужчина и женщина повалили юношу на твердую заснеженную поверхность и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу.

В ходе следствия, вину в совершении преступлений обвиняемые признали лишь частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.