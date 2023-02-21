В России вырастет социальный налоговый вычет

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о введении различных мер экономической поддержки россиян.

Президент предложил увеличить сумму социального налогового вычета с 50 до 110 тыс. в год, а на лечение, образование для себя – со 120 до 150 тыс. 13% от этих сумм государство вернет гражданам от уплаченных ими налогов.

По словам президента, средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 г., новые регионы смогут получить и использовать уже сейчас.

"Через беспроцентные казначейские кредиты в апреле будущего года они будут автоматически погашены – хороший инструмент", - сказал Путин.