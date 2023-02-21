Маткапитал будут предоставлять в новых регионах РФ для детей, рожденных с 2007 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил распространить материнский капитал на детей в новых регионах РФ.

Маткапитал будут предоставлять в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях для детей, рожденных с 2007 года (с этого времени действует программа по всей России).

С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%, напомнил глава государства.

Кроме того, Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. "Мы будем и дальше увеличивать размер МРОТ. Предлагаю с 1 января 2024 повысить его на 18,5%. Он составит 19242 рубля", - заявил президент.