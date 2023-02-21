"Один другого стал учить жизни": дело о стрельбе в центре Екатеринбурга передано в суд

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело молодого человека, устроившего стрельбу в самом центре города. Его обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось рано утром 27 апреля прошлого года возле дома №74 по улице Малышева в уральской столице. Пьяный злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в голову своему знакомому, причинив тому черепно-мозговую травму. Жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря оказанной ему медпомощи.

Кроме этого, агрессор успел сделать не менее двух выстрелов в направлении окружающих. Стрелка обезвредили прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов. Позже выяснилось, что молодой человек познакомился с потерпевшим и его приятелями незадолго до инцидента в одном из клубов в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу было допрошено более 10 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия и предметов, а также очные ставки и обыски. Кроме этого, в рамках расследования провели судебно-медицинскую, биологическую, психолого-психиатрическую, молекулярно-генетическую, трасологическую и баллистическую судебные экспертизы.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к раскрытию преступления были подключены полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска, которые совместно с сыщиками ОП №7 УМВД по Екатеринбургу установили главного фигуранта этих криминальных событий.

"Он был объявлен в розыск, однако у него после диалога с силовиками о целесообразности добровольной явки хватило разуму, чтобы самостоятельно прибыть на улицу Ясную – в здание, где располагается ОБОП. Причиной конфликта со стрельбой в финале стала банальная ссора во время совместного застолья знакомых. Один другого стал учить жизни. Такие нравоучения в состоянии "под мухой" не пришлись по душе владельцу пистолета. Он выхватил оружие и применил его, причинив огнестрельное ранение в область головы своему оппоненту. Потерпевший был госпитализирован, ему потребовалось хирургическое вмешательство врачей", - рассказал полковник Горелых.

Он также отметил, что ряд мероприятий по раскрытию проводились с участием сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью регионального полицейского Главка и спецподразделения МВД "Гром".

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд уральской столицы.