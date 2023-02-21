21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Выборы президента в 2024 году состоятся в соответствии с законом – Путин

Президент России Владимир Путин пообещал, что региональные, муниципальные, а главное – президентские выборы 2024 года "состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур".

"Безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы – это главное для нас", - сказал президент во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

"Хочу напомнить слова Столыпина: В деле защиты России мы все должны соединить свои усилия, свои обязанности и права для поддержания права России быть сильной", - заявил Путин.

Теги: выборы, владимир путин, политика



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