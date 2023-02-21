21 Февраля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Половина вузов ДНР перейдут в федеральное ведение

В федеральное ведение перейдут половина вузов и научных организаций ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Ведущие вузы ДНР закрепят за Минобрнауки РФ. Среди них: донецкие национальный университет, национальный технический университет, академия управления, национальный университет экономики и торговли, а также Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Мариупольский государственный университет и Приазовский государственный технический университет. Еще по одному вузу перейдут в ведение Минздрава, МЧС и Роспатента. Остальные вузы оставят на региональном уровне.

Накануне сообщалось, что уже начался процесс перевода ряда научных организаций ДНР в федеральную собственность, для них определено финансирование.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную систему России.

Теги: ДНР, вуз



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