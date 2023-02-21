Путин объявил о реформе вузовского образования

Владимир Путин сегодня не стал объявлять об отказе от так называемой болонской системы, но заявил о начале реформирования высшего образования.

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию он напомнил, что в России "за пять лет подготовить порядка миллиона молодых специалистов для всех ключевых отраслей экономики, от которых зависят суверенитет, безопасность и экономика страны".

"В высшей школе назрели существенные изменения. Нужен синтез лучшего, что было в советской системе образования и новейших достижений. Срок обучения в вузе может составить от 4 до 6 лет. Если нужна узкая специализация – можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень образования будет выделена аспирантуре. Переход на новую систему должен быть плавным", - анонсировал Путин.

Он добавил, что "те, кто учится сейчас, может продолжить обучение по действующим нормам". "Дипломы уже отучившихся людей не будут пересмотрены", - заключил президент.

Молодежь, участвующую в СВО, Путин отдельно поблагодарил: "Школа боевых действий – ее ничем не заменить. Люди другими из нее выходят. Они готовы жизнь положить в любом деле".