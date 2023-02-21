Гендиректор "Ек-Строй" предстанет перед судом за травмирование рабочего, упавшего с крыши здания

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области

Гендиректор "Ек-Строй" предстанет перед судом за травмирование рабочего, упавшего с крыши здания

В Серове будут судить гендиректора ООО "Ек-Строй", ответственного за травмирование рабочего во время работы на крыше цеха. Сотрудник сорвался вниз и серьезно пострадал.

Инцидент произошел 10 марта 2021 года во время работ по демонтажу аварийных плит перекрытия на крыше отделения реализации готовой продукции калибровочного цеха металлургического завода. Один из членов бригады 1990 г.р. упал с крыши и получил травмы головы и туловища, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. При этом прокуратура установила, что с пострадавший не был официально трудоустроен. Более того, он не проходил обучение требованиям охраны труда, проверку знаний указанных требований и необходимый инструктаж. После несчастного случая в организации также не стали составлять акт формы Н-1.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО "Ек-Строй", в соответствии с заключенным договором с одним из металлургических заводов принял обязательство о выполнении замены плит перекрытий крыши отделения готовой продукции. Именно на указанное лицо, в силу закона, возложена обязанность по соблюдению трудового законодательства в организации, а также обеспечению и контролю за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности при приведении работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. Там же сейчас уже рассматривается дело по иску пострадавшего о компенсации морального вреда.

Теги: Ек-Строй, суд, травмирование, рабочий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети