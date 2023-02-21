Гендиректор "Ек-Строй" предстанет перед судом за травмирование рабочего, упавшего с крыши здания

В Серове будут судить гендиректора ООО "Ек-Строй", ответственного за травмирование рабочего во время работы на крыше цеха. Сотрудник сорвался вниз и серьезно пострадал.

Инцидент произошел 10 марта 2021 года во время работ по демонтажу аварийных плит перекрытия на крыше отделения реализации готовой продукции калибровочного цеха металлургического завода. Один из членов бригады 1990 г.р. упал с крыши и получил травмы головы и туловища, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. При этом прокуратура установила, что с пострадавший не был официально трудоустроен. Более того, он не проходил обучение требованиям охраны труда, проверку знаний указанных требований и необходимый инструктаж. После несчастного случая в организации также не стали составлять акт формы Н-1.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО "Ек-Строй", в соответствии с заключенным договором с одним из металлургических заводов принял обязательство о выполнении замены плит перекрытий крыши отделения готовой продукции. Именно на указанное лицо, в силу закона, возложена обязанность по соблюдению трудового законодательства в организации, а также обеспечению и контролю за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности при приведении работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. Там же сейчас уже рассматривается дело по иску пострадавшего о компенсации морального вреда.