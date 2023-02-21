Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, - Путин

Российские капиталы должны работать на страну и ее развитие, бизнесмены должны вкладываться в Россию, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он напомнил, что в девяностых в России начали опираться на рыночные отношения и частную собственность, казалось достаточным просто копировать западные модели. Российская экономика была ориентирована на Запад как источник сырья, а формирующийся российский бизнес был нацелен на извлечение быстрых денег, продавая нефть, газ, лес, заявил Путин. По его словам, годы потребовались, чтобы сломать эту систему.

Вместо создания технологий и рабочих мест в России крупный бизнес раньше вкладывался в яхты, отметил президент.

При этом, по словам Путина, сейчас никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои деньги в зарубежных банках, кто лишился банков и дворцов за рубежом. "А в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х и показную роскошь новых элит", — добавил российский лидер.

"Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так все и произошло", — продолжил он. Президент добавил, что тех, кто вывел капиталы из России, ограбили, отняв законно заработанные средства.

Путин призвал бизнесменов не пытаться что-то отсудить на Западе. "Надо пересмотреть свою жизнь и работу. Вы сильные люди! Запускайте новые проекты, инвестируйте в Россию! Развивайте культуру и спорт, и так не только умножите свои капиталы, но и получите признание народа", - резюмировал президент РФ.