Россия – открытая страна и самобытная цивилизация, - Путин

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о том, что Россия – открытая страна и самобытная цивилизация.

"Россия – открытая страна и самобытная цивилизации. Мы должны сохранить свою цивилизацию. Будем развивать сотрудничество с друзьями, перенимать все лучшее, но рассчитывать на свой потенциал, свои традиции и ценности", - сказал Путин.

По его словам, именно народ России – основа суверенитета, источник власти.

"Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведем и всегда поддержим в трудной ситуации", - сказал президент, напомнив, как в первые недели пандемии Россия помогала, например, Италии, а после землетрясений – Турции.