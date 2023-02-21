21 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россия – открытая страна и самобытная цивилизация, - Путин

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о том, что Россия – открытая страна и самобытная цивилизация.

"Россия – открытая страна и самобытная цивилизации. Мы должны сохранить свою цивилизацию. Будем развивать сотрудничество с друзьями, перенимать все лучшее, но рассчитывать на свой потенциал, свои традиции и ценности", - сказал Путин.

По его словам, именно народ России – основа суверенитета, источник власти.

"Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведем и всегда поддержим в трудной ситуации", - сказал президент, напомнив, как в первые недели пандемии Россия помогала, например, Италии, а после землетрясений – Турции.

Теги: Владимир Путин, Россия, цивилизация



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