Дума Югры направит более 186 млн на оборудование и инструменты для участников СВО

Более 186 миллионов рублей в рамках закона о наказах избирателей будут направлены на нужды югорчан, принимающих участие в СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного парламента.

Председатель думы Югры Борис Хохряков подписал постановление об обращении к правительству округа о направлении средств, предназначенных для финансирования наказов избирателей депутатам думы Югры в 2023 году, на материально-техническое обеспечение граждан, принимающих участие в специальной военной операции и призванных на территории нашего региона. Депутаты проголосовали за него в заочной форме.

В документе говорится, что дума автономного округа постановляет предложить правительству региона направить средства, предназначенные для финансирования наказов избирателей в 2023 году, на материально-техническое обеспечение граждан, принимающих участие в специальной военной операции и призванных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в размере 186 062 931 рубль.



Предложение о выделении денежных средств из депутатских фондов на эти цели поддержали подавляющим большинством депутаты всех фракций думы.