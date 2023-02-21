Путин пообещал "не перегибать палку" по отношению к бизнесу

Владимир Путин предложил ряд шагов, которые сделает государство в экономической сфере.

Он предложил правительству "стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу".

Глава государства попросил правительство заняться запуском госпрограммы, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. На них будет установлена вдвое большая сумма — до 2 млн 800 тысяч рублей.

Также он предложил работать над деофшоризацией. Должны быть пересмотрены некоторые уголовные нормы в части экономических преступлений. Не нужно здесь перегибать государству палку, хотя контроль и нужен.