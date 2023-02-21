Верховный суд США приступает к иску против Google, который может изменить интернет

Верховный суд США начинает рассматривать иск против Google, который может стать судьбоносным для интернета, пишет The Washington Post.

Предыстория дела такова, что в ноябре 2015 года трое вооруженных винтовками боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) открыли стрельбу в ресторане в Париже, убив 23-летнюю Нохеми Гонсалес. Ее семья почти восемь лет спустя добивается справедливости, обвиняя не боевиков, а YouTube, входящий в Google. Семья Гонсалес утверждает, что, рекомендуя контент, связанный с ИГИЛ, YouTube действовал как платформа для вербовки членов группировки в нарушение законов США о борьбе с терроризмом.

В деле оспаривается положение 230 закона 1996 года о том, что поставщик компьютерной услуги не должен рассматриваться как издатель или распространитель информации, предоставленной другим поставщиком информации. То есть интернет-платформы фактически не несут ответственности за то, что они размещают. Адвокаты семьи Гонсалес считают, что применение раздела 230 к алгоритмическим рекомендациям способствует продвижению вредоносного контента.

Google добился того, что иск семьи Гонсалес в судах низшей инстанции был отменен. Но решение Верховного суда может стать судьбоносным. Главный юрисконсульт Google Халима Делейн Прадо заявила, что решение в пользу истца рискует открыть поток других судебных исков к интернет-компаниям.

Интересно, что и бывший президент Дональд Трамп, и нынешний президент Джо Байден критиковали положение 230, призывая к его отмене, но по разным причинам. Демократы - за то, что оно позволяет избегать ответственности за разжигание ненависти, дезинформацию и т.п. Республиканцы, напротив, считают, что компании применяют цензуру и удаляют слишком много контента. Проблема затрагивает такую чувствительную для американцев тему, как свобода слова, которая в цифровой среде, однако, нуждается в осмыслении, пишет издание.