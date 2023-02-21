21 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Путин пообещал, что ситуации "пушки вместо масла" не будет

Оборона – стратегический приоритет, но мы не должны разрушать собственную экономику, заявил Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

Он отметил, что многие отрасли в 2022 году не только не снизили, а нарастили производство, например, в строительстве и сельском хозяйстве наблюдается рост.

"По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В феврале и марте нам предрекали обвал экономики", - напомнил Путин.

Также президент похвалился историческим минимумом безработицы.

Ситуации "пушки вместо масла" не будет, заверил Путин.

"Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. На первый план выходят новые рынки и отрасли", - полагает президент. Он ждет "солидный рост внутреннего спроса" уже в 2023 году.

"Мы знаем, что надо делать для уверенного, суверенного развития экономики страны", - добавил президент.

"Надо убрать любые межведомственные недомолвки, обиды, прочую чушь. Старт российских компаний – семейных, больших – уже победа. Победа: научное открытие, километры дорог, вклад каждого", - сказал глава государства.

Он предложил сосредоточиться на инфраструктурных транспортных проектах вроде трассы М12, продленной уже до Екатеринбурга, а в перспективе – до Монголии и Китая. Социальная газификация будет продолжена и расширена, а в инфраструктуру ЖКХ за десять лет планируется инвестировать 4,3 трлн рублей.

Еще одно направление – расширение технологических возможностей экономики. Путин напомнил об уже анонсированных льготах, кредитах и госвливаниях, но новых не пообещал. "Знаю, как финансовый блок [правительства] не любит предоставлять налоговых льгот, сам разделяю эту позицию, но тут нужен творческий подход", - отметил президент.

Новые источники инвестиций Путин предложил не искать за рубежом: "Не нужно клянчить, кланяться. Отечественные банки работают устойчиво".

Президент ожидает, что в 2023 году инфляция составит 4-5%.

Теги: экономика, владимир путин, политика, инфляция, меры поддержки



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