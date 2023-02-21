В Челябинске из-за концерта закроют движение в центре города

В центре Челябинска 22 февраля на время подготовки и проведения праздничного митинг-концерта "Слава защитникам Отечества" ограничат движение транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Движение транспорта будет ограничено по улицам Коммуны и Энтузиастов. Общественного транспорта изменения не коснутся. Полностью будет закрыто движение с 6 утра и до окончания концерта на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, на Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина, будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по улице 2-ой Институтский переулок.

Напомним, концерт пройдет 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха Ю.А. Гагарина. Вход свободный. На нем выступит Вадим Самойлов.