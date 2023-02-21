Путин: Уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет 91,3%

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими вооружениями составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства поручил активно внедрять технологии, повышающие боеготовность армии и флота. "Многие наши вооружения превосходят западные аналоги. Задача — наладить их серийное производство", - подчеркнул Путин.

В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота должен быть положен реальный боевой опыт, он бесценен, продолжил президент.

Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут кадровым резервом вооруженных сил, отметил глава государства.