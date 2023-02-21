В России появится льготное арендное жилье для работников ОПК

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о разработке программы арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной, потому что часть оплаты жилья будет брать на себя государство ", - сказал Путин.

Он поручил обсудить все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству такого жилья.