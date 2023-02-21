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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Строймеханизация" отсудила у мэрии Екатеринбурга больше 11 млн

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону ДСК "Строймеханизация", обязав мэрию Екатеринбурга выплатить фирме задолженность и неустойку в более чем 11 млн рублей. Решение опубликовано в картотеке дел суда.

Напомним, что еще в 2021 году городские власти разорвали контракт на ремонт дорог на улицах Викулова и Лоцмановых с ООО "Строймеханизация". От сотрудничества с компанией было решено отказаться из-за того, что сроки сдачи объектов могут быть сорваны. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области также внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

После этого компания обжаловала решение в суде, подав иск для возмещения частично выполненных работ в размере 12,069 млн рублей. Мэрия также подала иск к фирме. Требования обеих сторон были удовлетворены частично.

"Взыскать с МКУ "Городское благоустройство" в пользу ДСК "Строймеханизация" задолженность в сумме 10,2 млн рублей, неустойку 998тыс. 436 рублей, с продолжением начисления неустойки, начиная с 14 февраля", - говорится в решении суда. В свою очередь компания передаст мэрии все документы, связанные с дорогами, по которым в рамках договора велись ремонтные работы.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что, по некоторым данным, компания ООО "Строймеханизация" может быть связана с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном. Якобы он вместе с братом Рафиком числились ее учредителями.

Теги: Строймеханизация, мэрия, Екатеринбург, суд



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