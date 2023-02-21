21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Путин обещает "все дальше отодвигать угрозу" в связи с поставками дальнобойного оружия

Во время послания Владимир Путин сообщил, что пока Россия выступала за мирный сценарий для Донбасса, "за нашей спиной готовился совсем другой сценарий, не мирный: подлог, жестокая ложь, Запад тянул время, занимался крючкотворчеством", Киеву поставляли оружие, натаскивали офицерский состав нацбатальонов.

По его словам, чем более дальнобойное оружие будет поставляться, "тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ".

Политолог Александр Шатилов отметил для Nakanune.RU, что понимание "лицемерия" Запада у российского руководства было и раньше, после Мюнхенской речи-2007, "просто возможности эффективного реагирования на него были ограничены".

Что касается масштабов СВО, то, по его словам, все зависит от радикализма позиции США и ЕС, но в любом случае без серьезных уступок со стороны Киева "движение" на запад продолжится, впрочем, "максимум это юго-восток и часть центра Украины".

Политолог Сергей Марков сказал Nakanune.RU, что речь не про наступление на условную Польшу, а о тех территориях Украины, которые зависимы от Запада, куда эти дальнобойные системы поставляются:

"То есть чем более дальнобойные вооружения передаются, тем большую часть территории Украины придется отвоевывать".

Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию 2023(2023)|Фото: скриншот с youtube-трансляции

Теги: Путин, послание



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