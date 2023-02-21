За каждым участником СВО и его семьей закрепят персонального соцработника – Путин

За каждой семьей погибшего в ходе СВО и за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, заявил Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

"Предлагаю создать государственный фонд для помощи семьям бойцов и ветеранов СВО, который будет координировать вопросы поддержки, лечения, получения образования и новой профессии, долговременного ухода на дому, протезирования всем, кто нуждается", - сказал президент. Он добавил, что создание фонда не снимет ответственности с других структур.

"Обращения поступают и мне, и губернаторам. Не все вопросы еще решены. Надо разбираться в каждом конкретном вопросе", - сказал глава государства по поводу проблем военнослужащих.