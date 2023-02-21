ЦБ рекомендует минимизировать комиссию для участников СВО

Банк России рекомендовал банкам установить на минимальном уровне или вовсе отменить комиссию для участников СВО. Об этом говорится в информационном письме об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей.

В нем рекомендуется доводить до клиентов информацию о способах совершения банковских операций с минимальным размером комиссионного вознаграждения или бесплатно. Кредитным организациям рекомендуется до 1 марта 2023 года и на период до окончания СВО установить сниженный размер комиссии (минимальный или бесплатно) на снятие наличных и перевод денежных средств с банковского счета военнослужащего на банковский счет члена его семьи.

Также рекомендуется сообщать о возможности выпуска дополнительных электронных средств платежа для совершения операций по банковским счетам участников СВО на имя членов их семей.

