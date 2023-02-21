Власти России решили возродить предприятия в новых регионах

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о том, что руководство страны займется восстановлением новых регионов страны.

Он отметил, что власти России помогут восстановить новые регионы. Например, построить новые дороги. Сегодня регионы России оказывают прямую поддержку новым субъектам, делают это, как настоящие братья и сестры.

"Мы начали и будем наращивать программу новых субъектов федерации, речь в том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места", - сказал Путин.