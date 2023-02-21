21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Путин: В поддержке большинством россиян спецоперации проявился патриотизм

Наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральном собранию.

По его словам, в поддержке СВО большинством россиян проявился настоящий патриотизм.

Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, подчеркнул Путин.

"Мы не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону. Отступился от Родины. Пусть это останется на их совести. Главное, чтобы граждане России дали им моральную оценку", — заявил президент.

Глава государства поблагодарил всех граждан РФ за мужество и решимость.

Отдельно Путин выразил благодарность военнослужащим и их семьям. Президент рассказал, что записал названия всех отличившихся в СВО подразделений для сегодняшней речи, но потом убрал этот лист из речи, так как все формирования совершают героические подвиги. Президент объявил минуту молчания в память о погибших за Россию.

Теги: путин, послание, спецоперация



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