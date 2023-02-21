"Запад играл краплеными картами": Путин начал обращение к Федеральному собранию

Владимир Путин начал обращение с посланием к Федеральному собранию с повтора уже не раз обозначенных им тезисов о коварстве коллективного Запада, обманувшего Россию. Он вновь обозначил причины начала специальной военной операции.

"Я выступаю в сложное, рубежное для страны время, в период необратимых перемен, исторических событий. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", - начал Путин.

"Год назад для защиты, для ликвидации угрозы неонацистского режима Украины было принято решение о проведении СВО. Мы шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи. Донбасс отстаивал свое право жить на своей земле с 2014 года, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Между тем, мы делали все, чтобы решить проблему мирными средствами. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Запад просто тянул время", - сказал президент.

Он обвинил Запад в "вероломстве", игре "краплеными картами", "отвратительных методах обмана", в "позоре, от которого им уже никогда не отмыться". "Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи", - продолжил глава государства.

"К февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной операции на Донбассе. Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить", - обозначил еще один уже не новый тезис Путин.

Он припомнил и недавнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности: "На Мюнхенской конференции звучали бесконечные обвинения в адрес России. Чтобы все забыли, что натворил Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джинна из бутылки".

"Запад насаждает либерально-тоталитарные ценности. В 30-е годы Запад практически открыл нацистам путь к власти в Германии, а в наше время это происходит на Украине", - сказал президент.

Он также заявил: "Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником киевского режима и его западных хозяев, фактически оккупировавших страну".

И еще раз повторил по поводу дальнобойного оружия: "Чем более дальнобойные западные системы будут поставлять на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать эту угрозу от наших границ".