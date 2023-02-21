21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: rabotnikitv.com

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам УВЗ, принявшим крупную взятку

Экс-начальник капитального строительства "Уралвагонзавода" Дмитрий Богданов и его бывший заместитель Владимир Савин отправятся в колонию за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба суда, обоих приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Речь идет о взятке от ООО "Билд", которую получили фигуранты дела апреле 2021 года. Тогда же их задержали сотрудники ФСБ с помощью службы безопасности самого предприятия. Через месяц обоих уволили.

Все 1,5 года, пока велось следствие, оба бывших руководителя завода находились под подпиской о невыезде. Приговор был вынесен вчера и теперь у осужденных есть 15 дней на его обжалование.

Теги: УВЗ, топ-менеджер, Богданов, Савин, суд, взятка



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