Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам УВЗ, принявшим крупную взятку

Экс-начальник капитального строительства "Уралвагонзавода" Дмитрий Богданов и его бывший заместитель Владимир Савин отправятся в колонию за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба суда, обоих приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Речь идет о взятке от ООО "Билд", которую получили фигуранты дела апреле 2021 года. Тогда же их задержали сотрудники ФСБ с помощью службы безопасности самого предприятия. Через месяц обоих уволили.

Все 1,5 года, пока велось следствие, оба бывших руководителя завода находились под подпиской о невыезде. Приговор был вынесен вчера и теперь у осужденных есть 15 дней на его обжалование.