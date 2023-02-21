Глава управления на транспорте МВД по УрФО: авиадебоширы – "больной вопрос"

Руководитель управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков признал, что дебоширы на самолетах являются серьезной проблемой.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, такие нарушители являются "больным вопросом".

"Это те пассажиры, которые при отправлении или во время полета начинают вести себя неадекватно и доставляют массу неудобств другим гражданам", - пояснил Востриков.

По его данным, в 2022 году в аэропортах УрФО было не допущено до перелетов 117 человек, а 111 вовсе снято с воздушных судов. Но в целом страж порядка отметил положительную тенденцию.

"В 2022 году был 21 факт хулиганских действий на борту воздушного судна, а в 2021-м был 31 такой факт. Я надеюсь, что наши пассажиры все-таки во время авиаперелетов будут вести себя адекватно", - заключил глава транспортной полиции Урала.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Александр Востриков прокомментировал задержание мужчины, который привез боеприпасы "из зоны СВО".