В Челябинской области сотрудник УПФР похитила у многодетной матери средства маткапитала

В Челябинской области прокуратура через суд добилась восстановления права матери троих детей на распоряжение средствами материнского капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В 2010 году женщине был выдан государственный сертификат на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. После оформления сертификата женщина выехала для постоянного проживания за границу. Средствами маткапитала не распоряжалась. На 2015 год его сумма составляла 453 тыс. рублей.

В 2015 году в результате совершения сотрудником УПФР в Октябрьском районе мошеннических действий денежные средства, предназначенные, в том числе, для выплаты материнского капитала заявителю, были похищены. Сотрудник УПФР по подложным документам от имени заявителя перевела 425 тыс. рублей на специально открытый счет и затем похитила. Ее приговорили к 5 годам в колонии общего режима за 19 эпизодов мошенничества.

Прокурор обратился в суд с иском к отделению ПФР по Челябинской области с требованием о возложении обязанности восстановить размер материнского капитала в размере 453 тыс. рублей.