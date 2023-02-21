В Тюменской области с Днем защитников Отечества поздравляют ветеранов Великой Отечественной и бойцов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в Тюменской области поздравляют участников Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в Заводоуковске поздравления с Днем защитника Отечества принимал участник Великой Отечественной войны Алексей Бородулин.

Его призвали в армию в декабре 1944 года 17-летним пареньком. Прошел общевойсковую подготовку, учился во Владивостоке в морской пограничной школе старшинского состава.

Алексея Михайловича направили в погранотряд в село Платоно-Александровка, служил в 29-м отдельном дивизионе сторожевых катеров. Участвовал в Маньчжурской наступательной операции. Наши бойцы поставленную задачу выполнили – пограничные кордоны врага были уничтожены, и советские войска двинулись в глубь Китая.

В конце 1945-го Алексея Бородулина снова перебросили во Владивосток, в морской порт.

"В августе 1948 года, мне дали отпуск, – вспоминает ветеран-пограничник. – Родители в ту пору уже перебрались в Заводоуковск, и я отправился к ним. И вот ведь судьба: в отпуске познакомился с подругой сестры Валентиной! Она дождалась меня из армии. А ведь демобилизовался я только через три года", - сообщил он.

Поженились Бородулины в 1952-м и прожили вместе 71 год. Валентина Петровна работала в Новозаимском зерносовхозе, на пенсию ушла с завода "Тюменьсельмаш" Машиностроительному предприятию всю свою жизнь отдал и Алексей Бородулин.

Четверть века фронтовик занимался общественной работой: был зампредседателя совета ветеранов машзавода, позже его руководителем. Дважды избирался депутатом городского совета. При его участии в городе установили обелиск погибшим воинам, были собраны материалы об участниках войны и тружениках тыла.

Недавно Алексей Бородулин овдовел. Помочь пережить утрату ему помогают дети, внуки и правнуки.

От имени главы региона поздравления принимал сегодня и 97-летний Николай Иванцов. В армию призвали в феврале 1943-го. Будучи связистом, Николай Иванцов сражался на втором Белорусском фронте, освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, Истербург, Кенигсберг. После Победы продолжал службу до 1948 года.

Николай Иванцов признался, что очень рад, что его подвиг не забывают. В ночь на 9 мая 1945 года Николай Иванцов был на задании, чинил телефонную связь.

"Возвращался обратно и слышу, стреляют со всех видов оружия. Подумал, что немцы прорвали оборону. А когда пришел в роту, зашел в помещение, смотрю, а командир взвода залез на стол и танцует. Я сначала не понял, а потом ребята обняли - "Победа!". Начали стрелять в три часа ночи, и так целые сутки праздновали поражение врага".

В Тюмень ветеран переехал в 2010 году к дочери. У него двое внуков и трое правнуков. Дочь ветерана Галина, отметила, что Совет ветеранов их не забывает: вчера волонтеры приходили, поздравляли.

Также власти Тюменской области предлагают поздравить с Днем защитника Отечества бойцов специальной операции.

"Сегодня среди защитников есть люди, особо нуждающиеся в словах поддержки – это бойцы специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой. Волонтеры штаба #МыВместе приглашают всех желающих написать отправить поздравления. Письма, открытки и рисунки можно принести ежедневно с 9.00 до 18.00 в пункт сбора гуманитарной помощи Дворца творчества и спорта "Пионер" по адресу: ул. Челюскинцев, 46", - сообщили в инфоцентре региона.