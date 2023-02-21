Глава транспортной полиции Урала высказался о деле мужчины, привезшего гранаты "из зоны СВО"

Начальник управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков прокомментировал задержание мужчины, который привез боеприпасы "из зоны СВО".

Напомним, в августе прошлого года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга у одного из пассажиров обнаружили сумки, в которых лежали гранаты с запалами и пять ножей. Владельцем сумок оказался 53-летний пермяк: оказалось, что гранаты были спрятаны в термосе со сгущенкой.

Сам мужчина пояснил силовикам, что с мая по конец июля он якобы участвовал в спецоперации под Харьковом, а оружие решил привезти домой на память как "сувениры". Дальнейшая экспертиза подтвердила, что гранаты боевые и представляют реальную опасность. Против владельца арсенала возбудили уголовное дело, ему грозит от 6 до 10 лет колонии.

Как рассказал Александр Востриков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в условиях специальной военной операции особое внимание со стороны транспортной полиции уделено противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"В 2022 году зарегистрировано 49 таких преступлений. Установлено 17 злоумышленников, совершивших данные противоправные деяния. Из незаконного оборота изъято 24 единицы оружия, 91 боеприпас, один килограмм взрывчатых веществ, а также восемь самодельных взрывных устройств", - сообщил Востриков.

В качестве примера он привел задержание в Екатеринбурге мужчины с гранатами и ножами. На уточняющий вопрос от Накануне.RU глава УТ МВД по УрФО рассказал, что расследование пока продолжается.

"Нарушителю грозит уголовное преследование и наказание. Дело будет направлено в суд и человек понесет ответственность за незаконную перевозку этих гранат и ножей", - отметил Востриков.

Он добавил, что точное происхождение гранат сейчас устанавливается. Руководитель управления на транспорте заверил, что это дело будет доведено до логического конца.