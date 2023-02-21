21 Февраля 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области появятся новые туристические объекты, услуги и маршруты благодаря нацпроекту

В 2023 году увеличено финансирование утвержденной правительством Новосибирской области государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области» – средства помогут районам области благоустроить и реконструировать объекты туризма, развить инфраструктуру, приобрести туристское и гостиничное оборудование, обустроить турмаршруты и реализацию проектов цифрового туризма.

Об этом накануне заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе пресс-конференции.

Госпрограмма по развитию туризма в Новосибирской области была разработана в прошедшем году в целях реализации задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Впервые в 2022 году сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составил 104,7 млн рублей. В 2023 году объем средств по госпрограмме будет увеличен до 139,3 млн руб.

База отдыха(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн рублей. Благодаря государственной поддержке уже появился детский игровой комплекс на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» в Барабинском районе. В Искитимском районе установлены скандинавские домики и обустроена прилегающая территория. В Венгеровском районе проведена реконструкция здания гостиницы. На территории Маслянинского района созданы водные туристические маршруты и приобретено туристическое оборудование для пунктов проката. В гостинице «Приморье» отремонтированы и обустроены номера, на территории эко-парка «Чкаловские дачи» появился веревочный парк для детей. В Бердске модернизирована инфраструктура гостиничного комплекса «Борвиха» и другие», – рассказал Лев Решетников.

нацпроекты, пресс-конференция(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области на общую сумму 20 млн рублей в 2022 году были выделены 4 муниципальным образованиям: Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам. Благодаря господдержке в Черепановском районе на границе с Алтайским краем появилась въездная стела «Новосибирская область». В Карасукском районе проведены работы в природном комплексе «Савка». В Маслянинском районе создан сквер с памятником основателю золотодобычи графу Егору Францевичу Канкрину. Ведутся проектные работы по благоустройству набережной у озера Карачи в Чановском районе.

Теги: туристический объекты, нацпроект, андрей травников, госпрограммы, развитие туризма



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