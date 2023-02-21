В Кремле оценили визит Байдена в Киев

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

В Кремле оценили визит Байдена в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что визит президента США Джо Байдена на Украину не является экстраординарным событием для РФ.

Путин не будет лично следить за выступлением Байдена в Польше сегодня, ему доложат основные тезисы, уточнил Песков, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стали известны детали подготовки поездки президента США Джо Байдена в Киев. Начал он вояж после ужина с женой в ресторане, а двух журналистов, которых глава Америки взял с собой в столицу Украины, перед вылетом инструктировали о "поездке на турнир по гольфу".

Теги: Джо Байден, Владимир Путин, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2023 07:40 Мск "Турнир по гольфу" и ужин в ресторане. Как Байден готовился к поездке в Киев
Ранее 20.02.2023 16:24 Мск Медведев рассказал, за кем он видит будущее Украины
Ранее 20.02.2023 15:56 Мск Вашингтон связывался с Москвой перед визитом Байдена в Киев по поводу безопасности
Ранее 20.02.2023 15:53 Мск ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена
Ранее 20.02.2023 13:32 Мск Байден в Киеве пообещал поставки оружия на $500 миллионов
Ранее 20.02.2023 13:05 Мск Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, - СМИ
Ранее 20.02.2023 12:47 Мск Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины после сообщений о приезде Байдена


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети