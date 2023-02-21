В Кремле оценили визит Байдена в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что визит президента США Джо Байдена на Украину не является экстраординарным событием для РФ.

Путин не будет лично следить за выступлением Байдена в Польше сегодня, ему доложат основные тезисы, уточнил Песков, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стали известны детали подготовки поездки президента США Джо Байдена в Киев. Начал он вояж после ужина с женой в ресторане, а двух журналистов, которых глава Америки взял с собой в столицу Украины, перед вылетом инструктировали о "поездке на турнир по гольфу".