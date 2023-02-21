В Сургутнефтегазе модернизируют жилые вагон-дома, после жалоб вахтовиков на холод

Вагон-дома для сотрудников "Сургутнефтегаза", работающих на месторождениях вахтовым методом, модернизируют, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Сургутмебель".

В них устанавливают новое оборудование для обогрева. Как само передвижное жилье, так и мебель для него производит местная компания.

"Мы постоянно работаем над улучшением качества и эргономики вагон-дома. Значит, были вопросы у нас по утеплению и промерзанию вагонов по периметру, на сегодняшний день мы предложили и есть технические требования на изготовление вагон-домов с жидкостными теплыми полами. Они себя показали очень хорошо, в вагоне создается необходимый микроклимат", — пояснил генеральный директор "Сургутмебель" Маулитьян Гаянов.

По данным компании, вахтовики живут в мобильных домах на колесах. Это целый городок из жилых фургонов: есть и спальные комнаты, столовая и даже сауна. Уменьшение габаритов вагончиков в компании объяснили требованиями к передвижению по дорогам общего пользования, доставлять дома на колесах порой приходится на расстояние в сотни километров.

В год "Сургутмебель" производит порядка 1000 вагон-домов и большинство из них — для компании "Сургутнефтегаз".

Напомним, в начале декабря в СМИ появилась информация о том, что вахтовики "СНГ" жалуются на жилые вагоны, изготовленные в "Сургутмебели". По данным издания "Вестник Сургутского района", ситуацию не спасают даже обогреватели. Вахтовики уверены, что производитель сэкономил на утеплителе.

Помимо холода у вахтовиков есть претензии и к размерам новых вагонов, ширину которых урезали с 2,8 м до 2,5 м.

При этом число пострадавших от холода работников неизвестно. В профсоюз они не обращались.