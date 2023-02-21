Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ и главу Генштаба в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер".

По его словам, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.

"По поводу снабжения боеприпасами. "Ахмат" и некоторые другие подразделения поделились, чем могли. Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, подписывают документы (в том числе и те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура) лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колес", — заявил основатель ЧВК "Вагнер".

"Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться", — утверждает Пригожин.

"Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене Родине. В тот момент, когда ЧВК "Вагнер" бьется за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов", — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов. В МО эти и другие подобные обвинения Пригожина пока не комментировали.