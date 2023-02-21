Глава Минздрава РФ оценил ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что ситуация с коронавирусом в России сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей.

"Всё будет зависеть от развития ситуации. В целом, ситуация улучшается. Но все зависит от нашего с вами поведения", - приводит РИА Новости ответ Мурашко на вопрос о статусе пандемии.

Напомним, вчера, 20 февраля, стало известно, что в Челябинской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла почти в два раза.