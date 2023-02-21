Ученые объяснили вспышки перед землетрясением в Турции

Ученые пытаются объяснить голубые вспышки, которые были замечены накануне перед повторным землетрясением в Турции. Ранее о подобном "свечении" также свидетельствовали в тех районах, где позже случались подземные толчки.

Это малоизученное, но нередкое явление, говорит директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов. По его словам, при землетрясении происходит возбуждение многих геофизических полей, возникает электромагнитное поле, оно может проникать до ионосферы и вызывать там свечение, передает РИА Новости. В целом по таким вспышкам можно фиксировать начало землетрясения, полагает эксперт.