В Челябинской области замедлился рост цен на мясо и хлеб

В Челябинской области в январе инфляция снизилась до 10%. В декабре прошлого года она была 10,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

В регионе замедлился рост цен на мясо, хлеб и макароны. На это повлияло увеличение производства мясопродуктов, а также снижения цен на зерно.

"В январе продолжили замедляться годовые темпы удорожания муки, макаронных изделий и хлебобулочной продукции. Также отмечу, что у региональных животноводческих предприятий была возможность оформить льготные кредиты и получить субсидии на закупку кормов и витаминов в рамках федеральных и региональных программ государственной поддержки отрасли", – отметила заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

При этом ускорился годовой рост цен в группе непродовольственных товаров. На это повлияло сокращение предложения импортных подержанных автомобилей. В сфере услуг тем роста цен замедлился.