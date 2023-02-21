21 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области замедлился рост цен на мясо и хлеб

В Челябинской области в январе инфляция снизилась до 10%. В декабре прошлого года она была 10,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

В регионе замедлился рост цен на мясо, хлеб и макароны. На это повлияло увеличение производства мясопродуктов, а также снижения цен на зерно.

"В январе продолжили замедляться годовые темпы удорожания муки, макаронных изделий и хлебобулочной продукции. Также отмечу, что у региональных животноводческих предприятий была возможность оформить льготные кредиты и получить субсидии на закупку кормов и витаминов в рамках федеральных и региональных программ государственной поддержки отрасли", – отметила заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

При этом ускорился годовой рост цен в группе непродовольственных товаров. На это повлияло сокращение предложения импортных подержанных автомобилей. В сфере услуг тем роста цен замедлился.

Теги: мясо, хлеб, продукты, зерно,



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