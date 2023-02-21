В Югре штрафы за самовыгул собак могут пойти на содержание приютов для бездомных животных

В Югре состоялось первое очное заседание оперативного штаба по обращению с безнадзорными животными, сообщает telegram-канал "Мегаполис".

По словам заместителя губернатора Югры Ольги Литовой, ветеринарная служба автономного округа с этого года ведет карточку покуса. Первая запись была из Мегиона.

"Там за лицо укусили девочку. Пластические операции ведутся за счет муниципалитета. Но у нас возник вопрос, откуда они берут деньги? Деньги должны быть не из бюджета, а из кармана виновных лиц" – отметила Ольга Литова

На сегодняшний день зафиксировано четыре покуса. Все дети до 10 лет. Причем покусали их уже чипированные собаки. Самая тяжелая ситуация с бездомными собаками – в Березово. Литова отметила неудовлетворительную работу местных чиновнико при самом большом финансировании.

"Если должных мер не примут, вопрос поставим ребром" – заявила Ольга Литова.

Муниципалитетам дано поручение пересмотреть график рейдов, сделать их три раза в неделю, фиксировать тех животных, которые находятся на самовыгуле. Штрафы за них могут стать финансовым источником содержания бездомных собак в приюте.