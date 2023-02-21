В Югре штрафы за самовыгул собак могут пойти на содержание приютов для бездомных животных

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:

В Югре штрафы за самовыгул собак могут пойти на содержание приютов для бездомных животных

В Югре состоялось первое очное заседание оперативного штаба по обращению с безнадзорными животными, сообщает telegram-канал "Мегаполис".

По словам заместителя губернатора Югры Ольги Литовой, ветеринарная служба автономного округа с этого года ведет карточку покуса. Первая запись была из Мегиона.

"Там за лицо укусили девочку. Пластические операции ведутся за счет муниципалитета. Но у нас возник вопрос, откуда они берут деньги? Деньги должны быть не из бюджета, а из кармана виновных лиц" – отметила Ольга Литова

На сегодняшний день зафиксировано четыре покуса. Все дети до 10 лет. Причем покусали их уже чипированные собаки. Самая тяжелая ситуация с бездомными собаками – в Березово. Литова отметила неудовлетворительную работу местных чиновнико при самом большом финансировании.

"Если должных мер не примут, вопрос поставим ребром" – заявила Ольга Литова.

Муниципалитетам дано поручение пересмотреть график рейдов, сделать их три раза в неделю, фиксировать тех животных, которые находятся на самовыгуле. Штрафы за них могут стать финансовым источником содержания бездомных собак в приюте.

Теги: самовыгул, собаки, приюты для бездомных животных



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети