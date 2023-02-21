21 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Власти Италии допустили отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

В правительстве Италии допустили, что Рим в будущем может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, сообщает газета Corriere della Sera.

Несмотря на то, что запасы в арсеналах сокращаются, у Рима "еще есть возможность для удовлетворения запросов на вооружение", отметил источник издания.

Итальянские власти в данный момент обсуждают седьмой межведомственный декрет о военной помощи Украине, куда могут войти беспилотники, передает ТАСС.

Вместе с тем, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в интервью газете La Stampa, что поставка итальянских истребителей Украине "представляется практически невозможной".

Теги: италия, украина, ракеты



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