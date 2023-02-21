21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят браконьера, охотившегося на лосей в Висимском заповеднике

Полицейские из подразделения дознания ОВД Кировграда завершили расследование и направили в суд уголовное дело по факту хранения незарегистрированного оружия и незаконной охоты в охранной зоне Висимского заповедника.
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Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в сентябре 2022 года в дежурную часть отделения полиции Кировграда поступило заявление от инспектора природоохраны с просьбой принять на хранение карабин ОП-СКС 7,62х39 мм и патроны калибра 7,62 мм, которые он изъял у жителя Новоуральска. Борец с браконьерами пояснил стражам правопорядка, что 12 сентября в ходе планового обхода заповедника он обнаружил гражданина, который перемещался в охранной зоне с расчехленным оружием, после чего стал выслеживать и приманивать животного, используя самодельное устройство (манок), издающее звук, имитирующий рев лося.

"На территории заповедника запрещается нахождение с расчехленным оружием любого вида, а также любая деятельность, противоречащая задачам заповедника: промысловая, любительская охота, спортивная и иные виды пользования животным миром. Охранная зона заповедника во многих местах по периметру оборудована яркоокрашенными информационными табличками с надписью: "Охранная зона Висимского заповедника. Охота, рыбалка, свалка мусора запрещены". Сотрудник природоохраны задержал подозреваемого в браконьерстве: им оказался 46-летний житель Новоуральска. Его карабин с пятью патронами изъяты и приобщены к материалам проверки", - отметил полковник Горелых.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Что касается незаконной охоты в границах особо охраняемой природной зоны, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Теперь, если суд докажет причастность обвиняемого, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в Кировградский городской суд.

Теги: браконьер, охота, заповедник, дело, суд



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