Кравцов призвал директоров школ строить суверенную систему образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал к построению суверенной системы образования. Об этом она сказал в своем выступлении на Всероссийском совещании с руководителями общеобразовательных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

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Суверенная система образования не должна зависеть от внешнего влияния в образовании и воспитании детей, подчеркнул чиновник. Уже утверждены федеральные основные образовательные программы по шести предметам: истории, русскому языку, литературе, обществознанию, географии и ОБЖ. По другим предметам они будут разработаны до конца учебного года.

Принята единая программа воспитания, включающая единый календарь событий. Продолжаю "разговоры о важном", проводятся церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна, в школах открываются ячейки "Движение первых", а к 2024 году в каждой школе страны должны появятся театры и спортивные клубы.

Кравцов заявил, что продолжается цифровизация образования, внедряются "Сферум", ФГИС "Моя школа" и прочие сервисы.

При этом многие родительские и общественные организации резко критикуют то, что происходит со школой. Популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что нынешняя школа уже даже не натаскивает на ЕГЭ - это делают репериторы. И нужно перестать врать себе про состояние системы образования, которая находится в плачевном состоянии, иначе это грозит разрушительными последствиями для страны.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга и школьный учитель информатики Михаил Богданов назвал состоявшийся вебинар типичным: он продолжался пять часов, при этом не было сказано ничего нового или того, чего нельзя было донести до директоров документально.