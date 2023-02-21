В Новокузнецке открылась фотовыставка горняцких профессий «Напарники»

Распадская угольная компания (РУК) представила фотопроект, посвященный весенним праздникам 23 февраля и 8 марта. В окнах художественного музея в Новокузнецке угольщики разместили экспозицию шахтерских фотопортретов, сообщает пресс-служба РУК.

Компания объединяет семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, десять вспомогательных предприятий. Сегодня в компании работают 16 тысяч человек, причем 20% из них – женщины.

Участниками проекта «Напарники» стали сотрудники самых разных предприятий РУК. Это электрослесари подземные, аппаратчики углеобогащения, геологи, механики, маркшейдеры и другие.

«Фотопроект «Напарники» объединил производственные площадки Распадской. Ведь на фотографиях – представители всех предприятий нашей компании, – отметил директор по персоналу РУК Андрей Чирыкин. – А еще он демонстрирует, что не только результат труда, но и настроение на рабочем месте во многом зависят от взаимопонимания и слаженности коллег».

На выставке представлены 18 фотопортретов с производства. Фотограф Роман Валяев показал людей на рабочих местах, во время выполнения непосредственных обязанностей.

Презентация фотовыставки состоялась 20 февраля. Героев фотоснимков пригласили на открытие и вручили памятные подарки.