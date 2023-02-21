21 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Комитет ЗакСО одобрил сохранение 3-летней отсрочки от оплаты капремонта в новостройках

На профильном комитете заксобрания Свердловской области было одобрено решение сохранить трехлетний мораторий на оплату капремонта в новостройках. С инициативой выступил глава региона Евгений Куйвашев, после прошедшего в Екатеринбурге митинга.

22 февраля на заседании заксобрания региона должны были утвердить новые правила, согласно которым оплачивать капремонт в новых домах жильцы должны были уже через полгода после введения дома в эксплуатацию, однако планы подверглись коррективам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания, в заседании комитета принял участие в том числе и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется",– рассказал председатель комитета Валентин Лаппо, добавив, что Законодательному Собранию рекомендовано принять законопроект.

Напомним, в ЖКХ утверждают, что цены на стройматериалы возросли - это якобы и привело к росту тарифа на капремонт. В свою очередь часть депутатов и активистов утверждают, что цены давно снизились, а "для статистики" ответственные за повышение тарифов взяли пиковые значения. В РЭК заявили, что отменяют "ночной тариф" на электроэнергию не по собственной прихоти, а подгоняют показатели под федеральные требования. Однако это, почему-то, произошло аккурат после запрета от ФАС поднять тариф на 35-40%.

Зато в этом свете вырисовывается интересная картина противостояния Евгения Куйвашева... самому себе и своим же подчиненным. Сначала РЭК увеличила тарифы на электричество и взносы на капремонт. После волны возмущения Куйвашев неожиданно обратился к федерации с требованием понизить тарифы. Затем и.о. председателя комиссии Владимир Гришанов заявил, что вопрос уже решенный, и понижения цен свердловчанам ждать не стоит. А вчера губернатор обратился в ЗакСО и по вопросу капремонта.

Что это: очередная пиар-кампания или плохо налаженный диалог губернатора со своими же подчиненными - утверждать наверняка не приходится. Пока ясно одно - единственное, к чему привела эта чехарда внутри свердловских властей - это недовольство местного населения, считающего, что людей принимают за дураков.

Теги: ЗакСО, капремонт, мораторий, новостройка



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