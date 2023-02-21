В Челябинске полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий

Начальнику отделения отдела экономической безопасности УМВД Челябинска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 году к нему обратился знакомый предприниматель с заявлением о краже главным бухгалтером подконтрольной организации более 5 млн рублей. В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело. С помощью угроз он изъял у нее 1,2 млн рублей и квартиру, которые передал предпринимателю.

Сейчас обвиняемый задержан. Следствие ходатайствует об аресте полицейского.