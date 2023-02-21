В Курской области 68-летний мужчина пойдет под суд за кражу из обстрелянного дома

В Курской области 68-летнего мужчину будут судить за кражу из дома, обстрелянного украинскими военными.

Житель поселка Тёткино обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в2 ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По версии следствия, после очередного прилета со стороны ВСУ мужчина залез в одну из квартир двухэтажного дома, пострадавшего от снарядов и от последующего пожара. Он похитил водонагреватель, газовый котел, микроволновку и четыре отопительные батареи. Дверь мужчина открыл с помощью металлической скобы. Общий ущерб составил более 31 тысячи рублей.

Отметим, населенный пункт Тёткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В результате таких обстрелов в поселке зафиксировано большое количество попаданий по жилой инфраструктуре.