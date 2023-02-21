Центр Москвы перекрыли из-за послания Путина, ожидаются пробки в 8 баллов

В центре Москвы перекрыта часть улиц из-за предстоящего послания президента России Федеральному собранию. Мероприятие, как ожидается, состоится сегодня в полдень мск, тем не менее, ограничения действуют уже с полуночи.

В департаменте транспорта столицы сообщили, что временно закрыт проезд по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

Также на время мероприятия будет временно запрещена парковка в местах ограничений.

Также дептранс ссылается на данные ЦОДД, прогнозируя вечером пробки до восьми баллов. "Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - говорится в сообщении дептранса.